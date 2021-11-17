بعد تسببه بوفاة مواطن.. نجدة كربلاء تطارد صاحب تكتك وتقبض عليه

2021/11/17 | 20:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخلال وقت قياسي لا يتجاوز 20 دقيقة تم القبض عليه.

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