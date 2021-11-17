2021/11/17 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، العقوبات القانونية بحق التجار والمروجين والمتعاطين، فيما أكدت أن المتعاطين ممن يسلمون أنفسهم للعلاج لن يشملوا بأية عقوبات.وقال العميد زياد القيسي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه الفئة غير مشمولة..



توضيح من مديرية مكافحة المخدرات حول العقوبات القانونية المركز الخبري الوطني.

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