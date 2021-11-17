2021/11/17 | 21:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KoS_9b3xm9U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بومبيو يخسر وزنا كبيرا فما الأسباب والدوافع؟!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بومبيو يخسر وزنا كبيرا فما الأسباب والدوافع؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).