اعتقال سارق أغطية المنهولات بالجرم المشهود في بغداد

2021/11/17 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية نجدة بغداد، الأربعاء، تفاصيل إلقاء القبض على متهم بسرقة أغطية فتحات مياه الصرف الصحي في العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت دوريات نجدة اليرموك من القبض على سارق لقيامه بسرقة أغطية فتحات مياه الصرف الصحي”.وأضافت، أن “العملية تمت خلال تجوال دورية النجدة ضمن …

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