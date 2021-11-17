توجيه ضربات جوية لمواقع داعش في محافظة عراقية

2021/11/17 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن تدمير موقع لداعش بضربات جوية في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (17 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد أن شرعت القوات الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ عملية امنية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، شاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لتفتيش حاوي العظيم وبساتين ابي صيدا والعبارة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضاف، البيان ان "نتائج العملية تم خلالها تنفيذ 8 ضربات جوية، استهدفت خلالها أهدافا للإرهابيين، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعناصر عصابات داعش يحتوي مواد واعتدة واسلحة مختلفة وتدمير صاروخ"، مشيرة الى ان "العملية مستمرة، وتواصل القوات الأمنية استعداداتها لإكمال المرحلة المتبقية من هذه العملية".

وأوضح ان "قيادة العمليات المشتركة تواصل وضع الخطط الخاصة بتأمين المناطق والمدن وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وتطهير الأراضي".

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