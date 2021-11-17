2021/11/17 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصاصة الرحمة الكورية – هشام السلمان لم تكن مغادرة العراق لتصفيات كأس العالم بالشيء الغريب أو يشكل مفاجأة للشارع الرياضي العراقي , بل ان مغادرته لهذه التصفيات كانت كواقع حال لتخبط واضح واصرار كبير على ( عدم الاستماع للأخر ) مهما كانت صفته وهذا خطأ كبير, لأن مصلحة الكرة العراقية من مصلحة شعب العراق وجماهير […]

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