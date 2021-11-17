2021/11/17 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلبيات المجتمع في عمل لحمزوف على خشبة الطليعة بغداد- ياسين ياس ضيفت خشبة مسرح الطليعة في دائرة ثقافة وفنون الشباب مؤخرا مسرحية من تأليف وإخراج حمزوف الذي قال (تتحدث المسرحية عن السلبيات الموجودة في المجتمع العراقي وهناك ثلاث حالات الأولى دينية و الثانية اجتماعية ، والثالثة نفسية… في الحالة الدينية،هناك من يحرم الغناء والموسيقى وهناك […]

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