2021/11/17 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيري في عرض أول فيلم من إخراجها { لوس انجلوس – وكالات – اطلت النجمة هالي بيري برفقة زوجها فان هانت خلال العرض الاول لاول فيلم من اخراجها.جرى العرض الاول لفيلم(بروسد) يوم السبت الماضي في لوس انجلوس.ظهرت هالي بيري في جامبسوت فضية وسوداء ذات النقشة المعدنية.الممثلة الامريكية البالغة من العمر 55 عاماً […]

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