ماكنزي: إيران أغرقت الإنترنت بملعومات مضللة عن الانتخابات العراقية

2021/11/17 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية في القوات الأميركية، كينيث ماكينزي، إن إيران لا تزال تمثل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المنطقة.

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