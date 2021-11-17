المفوضية تكشف العدد الكلي لقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالطعون

2021/11/17 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن العدد الكلي لقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالطعون، وفيما أكدت أنها تضمنت 6 توصيات بإعادة عد وفرز محطات وإلغاء نتائج محطات ومراكز.وقالت المتحدثة باسم مفوضية […]

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