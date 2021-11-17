قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 23 - طلال الربيعي

2021/11/17 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في عام 1979 ، أطلقت شرطة لوس أنجلوس النار وقتلت يوليا لوف بسبب فاتورة غاز متنازع عليها.



اشتهرت شرطة لوس أنجلوس باستخدام العنف في مجتمعات السود والبنيين والمثليين.



وقام قائد الشرطة في مؤتمر صحفي في وقت لاحق بتصحيح مبلغ الفاتورة، بعد أن ذكر أحد المراسلين مبلغًا غير صحيح للفاتورة.



Shooting of Eula Love ......





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