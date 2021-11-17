2021/11/17 | 21:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في دولة القانون: لا تأجيل لقرار اخراج القوات الامريكية من العراق

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الاربعاء، بانه لاتاجيل لقرار اخراج القوات الامريكية من العراق، لافتا الى القبول باستمرار وجود هذه القوات داخل العراق يعد انتحارا سياسيا.

وقال الماس في حديث صحفي تابعته "عين العراق"ان “اخراج القوات الامريكية من العراق ليس قرار كتلة سياسية محددة بل خيار وطني للقوى في البلاد لان وجود تلك القوات مصدر تاثير سلبي على المشهد الامني برمته بسبب خروقاتها المتكررة”.

واضاف، ان “اي قوى سياسية تدعم بقاء القوات الامريكية في العراق يمثل خيارها انتحار سياسي والشعب سيكون رافضا لها مؤكدا باننا الوضع العام في البلاد يحتم المضي باخراج تلك القوات نهاية العام الجاري 2021”.

واشار الى انه “لاتوجد اي مخاوف او تداعيات امنية في اخراج القوات الامريكية خاصة وان في العراق قوات امنية قادرة على تعزيز الاستقرار بالاضافة الى وجود منظومة الحشد الشعبي التي تمثل رصيد وقدرات كبيرة في مواجهة التحديات”.

وكانت القوى السياسية العراقية اكدت رفضها لوجود القوات الامريكية في البلاد ودعت الى اخراجها وفق قرار مجلس النواب العام الماضي”

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