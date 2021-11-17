2021/11/17 | 21:20 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NnCRJSv_eIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدمة 😳 مرشح احد الدوائر في بغداد يحتاج 4 اصوات حتى يصعد .. قدم طعن وكانت المفاجأة !!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدمة 😳 مرشح احد الدوائر في بغداد يحتاج 4 اصوات حتى يصعد .. قدم طعن وكانت المفاجأة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).