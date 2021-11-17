أمين بغداد يكرم عدداً من المبدعين الشباب ضمن مسابقة جوائز روانگه

2021/11/17 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كرم أمين بغداد علاء معن، اليوم الأربعاء، عدداً من المبدعين الشباب ضمن الحفل السنوي الذي أقامته مؤسسة روانگه للتنمية في المسرح الوطني.

وذكر بيان للأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد وزع الجوائز ضمن حفل التكريم لعدد من المبدعين الشباب المشاركين في مسابقة سنوية بمجالات عدة مختلفة تتضمن (الابداع العلمي، وريادة الاعمال، والبرمجة، والقصة القصيرة، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والقصيدة، وفن اعادة التدوير، والعزف المنفرد)".

وأضاف، أن "أمين بغداد شارك في الحفل الختامي الثامن لمسابقة (جوائز روانگه) دعماً لقطاع الشباب وتشجيع الفعاليات الابداعية التي تستحق الاهتمام والافادة منها لنهضة العاصمة بغداد".

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