ماكينزي: إيران أغرقت الإنترنت بمعلومات ’مضللة’ عن الانتخابات العراقية

2021/11/17 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال قائد القيادة المركزية في القوات الأميركية كينيث ماكينزي، الأربعاء، إن إيران "أغرقت الإنترنت" بمعلومات "مضللة" حول الانتخابات العراقية الأخيرة.

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وخلال مشاركته في الندوة السنوية العربية الأميركية لصناع السياسات، قال ماكينزي: إن "طهران حاولت ترهيب الناخبين العراقيين لتحويل العراق إلى عميل إيراني".

وأضاف أن "إيران أغرقت الإنترنت بمعلومات مضللة حول الانتخابات العراقية الأخيرة، ووجهت فصائلها للاحتجاج على النتائج بعنف في بعض الأحيان"

وبين ماكينزي أن "هذه المحاولات الضعيفة تظهر محدودية نفوذ إيران في العراق لذا لجأت الفصائل مؤخرا لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها في التحالف، دعم حكومة العراق، كجزء من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، بين واشنطن و بغداد".

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