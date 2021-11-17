2021/11/17 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، بان منخفض جوي قادم من اوروبا يحمل مع الامطار.وقال عطية في منشور على الفيسبوك، تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان منخفضا جويا قطع في […]

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