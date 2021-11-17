لؤي عمران ، صوتانِ ، في السياسةِ ، وآخرٌ في الوجدان ..جزء ثانٍ - هاتف بشبوش

2021/11/17 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش القرار الأخير ( القرارالصعب ) :القاص لؤي كان ذكيا في وصف التضحية والفداء وماهي الصفات التي يتحلى بها الوطني الحقيقي وقائد العربة الذي يوصل العديد من المسافرين ومن ضمنهم إبنته وزوجته وفي الطريق الجبلي تسقط إبنته أمام عينيه لكنه آثرالسكوت على موت إبنته خوفا أن تفزع الأم وبالتالي يؤدي به الى فقدان توازنه ومن ثم سقوط العربة وموت جميع من فيها فبقي صامتا حتى وصول الجميع الى رصيف الأمان .



هذا هو القا ......





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