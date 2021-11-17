2021/11/17 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: maSFoAVc5Z4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة متواصلة وحلول مفقودة | العراق يقرر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة متواصلة وحلول مفقودة | العراق يقرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).