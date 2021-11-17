2021/11/17 | 21:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FsEI9nHDSTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم البوابة الـ5: نحن أوفينا بوعدنا للكاظمي ورجعنا لمنازلنا وهو لم يوفي بوعده لنا بالتعيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم البوابة الـ5: نحن أوفينا بوعدنا للكاظمي ورجعنا لمنازلنا وهو لم يوفي بوعده لنا بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).