التعليم تعلن نتائج قبول المعلمين المجازين دراسياً

2021/11/17 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتائج قبول المعلمين المجازين دراسياً للسنة الدراسية 2021- 2022.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوائم القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)، تضمنت 482 طالباً، فيما اشتملت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء على 99 طالبا".

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