الإعلان عن اتفاق عراقي - سعودي لإنشاء معمل لمنظومات الري الحديثة - عاجل

2021/11/17 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، الأربعاء، الاتفاق مع السعودية على إنشاء معمل لمنظومات الري الحديثة في العراق.

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وقال الخفاجي، خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن، في برنامج "المحايد" وتابعه "ناس" (17 تشرين الثاني 2021): إنه "قبل 10 سنوات كان يفترض اعتماد التقنيات الحديثة للري والزراعة في العراق، بأنواعها تنقيط، وثابت، ومحوري".

وأضاف الخفاجي، "ذهبت مفاوضاً إلى السعودية، إذ لدينا قرض بقيمة 500 مليون دولار من العام 2014، ودعا الجانب السعودي إلى استثمارها، وذهبت لمفاتحتهم".

وتابع"حصل اتفاق على انشاء معمل لمنظومات الري المحوري مع وزارة الزراعة بالاتفاق مع شركة الخريف وهي من اعرق الشركات في الشرق الاوسط"، مشيراً إلى أن "المعمل سيكون في العراق وحصل الاتفاق كذلك من قبل مجلس الوزراء، لكن هذا الامر بحاجة الى وقت، لا سيما ونحن نواجه أزمة مياه".

ولفت إلى أن "قيمة المعمل ستكون 200 مليون دولار"، مؤكداً "سأزور السعودية الاسبوع المقبل لطلب 200 مليون دولار لشراء منظومات وتخصيصها للمزارعين".





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