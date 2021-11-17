2021/11/17 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fRZqCUZzMJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تيار الحكمة : القوى الفائزة قد تتبنى مبادرة الحكيم للخروج من الازمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تيار الحكمة : القوى الفائزة قد تتبنى مبادرة الحكيم للخروج من الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).