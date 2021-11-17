2021/11/17 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xs4IywrNTEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة الحكيم .. وفائض القوة | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبادرة الحكيم .. وفائض القوة | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).