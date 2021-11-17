2021/11/17 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به.

وأشار رئيسي الى أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن “إيران وقفت دائما إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية”.

وأضاف أن “أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي، وهم يسعون وراء أهدافهم الشريرة من خلال إثارة الفتن، لذلك يجب على الجميع أن ينتبهوا لمثل هذه المؤامرات”.

واعتبر أنه “من الضروري استخدام كل الطاقات من أجل إرساء السلام والاستقرار في العراق”.

وتابع: “نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازا هاما لتحكيم سيادة الشعب العراقي على مصيره، و قد أكدنا دائما ضرورة تحديد مصير الشعوب من خلال صناديق الاقتراع”، مضيفاً “في هذا الصدد، نؤيد التمسك بالآيات السياسية للإجابة على الأمور غير الواضحة بشكل قانوني وشفاف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي للكاظمي: وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي للكاظمي: وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).