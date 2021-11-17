اتهام مدافع مانشستر سيتي بارتكاب 6 جرائم اغتصاب

2021/11/17 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل الدولي الفرنسي بنجامان مندي، مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي، الأربعاء، أمام محكمة بريطانية بتهمتي اغتصاب إضافيتين.

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