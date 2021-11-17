المفوضية توضح بشأن القرارات الصادرة من الهيئة القضائية.. هذه هي التوصيات

2021/11/17 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عن العدد الكلي لقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالطعون، وفيما أكدت أنها تضمنت 6 توصيات بإعادة عد وفرز محطات وإلغاء نتائج محطات ومراكز، أشارت إلى أنها قد تحدث تغييرا بالنتائج.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في لقاء متلفز، اليوم (17 تشرين الثاني 2021)، إن "المفوضية رفعت 1430 توصية بخصوص الطعون إلى الهيئة القضائية والأخيرة ردت وأصدرت ألف قرار من بينها 6 توصيات بإعادة عد وفرز محطات وإلغاء نتائج ناقضة فيها توصيات للمفوضية".

وأضافت، أن "التوصيات الست صدرت بموجبها قرارات تراوحت بين عد وفرز 108 محطات، اعتبر جزء من الأصوات فيها باطلا، وتم ايضا إلغاء نتائج محطات ومراكز لأسباب بموجب التوصيات هذه".

وأوضحت كذلك أن "من بين أسباب إلغاء نتائج محطات ومراكز هو تكرار بصمة الناخب ببرنامج تقاطع البصمات وتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة".

واشارت الغلاي إلى أن "العد والفرز شمل فقط 108 محطات حتى الآن، والمفوضية الآن بصدد تطبيق القرارات الألف التي صدرت عن الهيئة القضائية وحسمها يتطلب وقتاً وهو يسبق إعلان نتائج الانتخابات النهائية".

وذكرت، أن "تطبيق قرارات الهيئة القضائية قد يسمح بحدوث تغيير في النتائج بعد إلغاء نتائج محطات ومراكز".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اكدت، امس الثلاثاء، أنها لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان، انه "أكملنا التزاماتنا وننتظر انتهاء الهيئة القضائية من دراسة الطعون المقدمة".

وأضاف، أن "المفوضية لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية".

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