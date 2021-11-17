مدير تربية الكرخ الثانية يسحب يد مدير مدرسة ويحيله للتحقيق بعد اعتدائه على مشرف اختصاصي

2021/11/17 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، اليوم الأربعاء، عن سحب يد مدير مدرسة واحالته الى التحقيق بعد اعتدائه على مشرف اختصاصي.

وقال الكلابي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حرصا منه على اتخاذ الاجراءات المناسبة والرادعة بحق كل ما يسيء لملاكاتنا التربوية والتعليمية أو اعتداء يطال حرمتهم تمت زيارة المشرف المصاب والاستفسار عن ملابسات الحادث".

وأضاف انه "وجهنا بسحب يد مدير المدرسة وتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة معاون المدير العام وعضوية مسؤول اللجنة القانونية للوقوف على الحقائق ومجريات الحادث"، مؤكدا على "عدم التهاون أو التغاضي عن اي اعتداء يطال الهيئة التربوية والتعليمية في المديرية".

وكان المشرف التربوي، باسم الغريري تعرض، امس الثلاثاء، الى الضرب بالة حادة من قبل مدير مدرسة في السيدية جنوب غربي بغداد.

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