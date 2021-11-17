الرئيسي الايراني يؤكد للكاظمي هاتفيا : وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي لا يجوز المساس به

2021/11/17 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به.واشار رئيسي في اتصال مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، مؤكدا أن إيران وقفت دائما إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية.وأضاف أن : أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي، وهم يسعون وراء أهدافهم الشريرة من خلال إثارة الفتن، لذلك يجب على الجميع أن ينتبهوا لمثل هذه المؤامرات.واوضح رئيسي أن: من الضروري استخدام كل الطاقات من أجل إرساء السلام والاستقرار في العراق.وتابع: نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازا هاما لتحكيم سيادة الشعب العراقي على مصيره، و قد أكدنا دائما ضرورة تحديد مصير الشعوب من خلال صناديق الاقتراع.وعبر عن تاييده : التمسك بالآليات السياسية للإجابة على الأمور غير الواضحة بشكل قانوني وشفاف./انتهى3

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