سحب يد مدير مدرسة واحالته للتحقيق بعد اعتدائه على مشرف تربوي في بغداد

2021/11/17 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / زار المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي وبرفقة عدد من التربويين اليوم منزل المشرف الاختصاصي باسم الغريري للاطمئنان على وضعه الصحي بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له .واستفسر المدير العام / حسب بيان للوزارة / عن ملابسات الحادث ، موجها بسحب يد مدير المدرسة و تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة معاون المدير العام وعضوية مسؤول اللجنة القانونية للوقوف على الحقائق ومجريات الحادث.واكد المدير العام عدم التهاون أو التغاضي عن اي اعتداء يطال الهيئة التربوية والتعليمية في مديريتنا ..مشددا الى ان اي اعتداء لن يثني الشرفاء عن اداء مهام عملهم بصدق وإخلاص./انتهى3

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