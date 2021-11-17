2021/11/17 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت مستشفيات البشير في الأردن، حادثة غريبة من نوعها، حيث قام أحد المرضى فيها بانتحال صفة طبيب وتجوّل بين المرضى والكشف عليهم.وعن تفاصيل هذه الواقعة، أوضح مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، لصحيفة “الغد” قائلًا: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في حادثة غريبة..مريض ينتحل صفة طبيب و”يقدم تشخيصًا للمرضى” المركز الخبري الوطني.

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