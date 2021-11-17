2021/11/17 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي له الدور الأكبر في حماية المدن وابعاد خطر الإرهاب عنها.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: الحشد الشعبي له الدور الأكبر في حماية المدن وابعاد خطر الارهاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: الحشد الشعبي له الدور الأكبر في حماية المدن وابعاد خطر الارهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: الحشد الشعبي له الدور الأكبر في حماية المدن وابعاد خطر الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).