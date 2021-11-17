وزير الزراعة: 500 مليار دينار قيمة المشاريع الوهمية في حقبة سيطرة داعش

2021/11/17 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن قيمة المشاريع الوهمية خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش على عدد من المدن العراقية بلغت 500 مليار دينار.وقال الخفاجي خلال مشاركته مع الزميل، سعدون محسن وتابعه “النور نيوز” إن “المشاريع الوهمية كلفت خزينة الدولة 500 مليار دينار، خلال فترة سيطرة التنظيم الارهابي على بعض …

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