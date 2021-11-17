2021/11/17 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس الإيراني للكاظمي: وحدة واستقرار العراق لا يجوز المساس به

الرئيس الإيراني: الانتخابات العراقية إنجاز مهم في طريق الحفاظ على سيادة العراق

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