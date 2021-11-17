2021/11/17 | 22:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CfYiMnBH8t0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعثة بريطانية تكتشف موقعا هاما في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعثة بريطانية تكتشف موقعا هاما في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).