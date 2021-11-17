2021/11/17 | 22:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 3B0cEotnvys
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في اليوم العالمي للطلاب.. جهود شبابية لنبذ العنف والطائفية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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