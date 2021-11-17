حمو بيكا يطلب الاحتكام للناس بعد تصدره قائمة مغني المهرجانات الممنوعين من العمل بمصر

2021/11/17 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث حمو بيكا عن "معاملة غير عادلة" بين جميع مغني المهرجانات، من نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد تصدّره مع حسن شاكوش قائمة الممنوعين من العمل، بحسب قرارٍ أعلنته النقابة.

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