2021/11/17 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، إنشاء تجمع بحري وطني للقطاعات البحرية العراقية.وذكر إعلام الهيأة البحرية العراقية العليا، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “اللجنة المكلفة بإنشاء تجمع بحري عراقي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تناقش إنشاء تجمع بحري وطني للقطاعات البحرية العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تناقش إنشاء تجمع بحري وطني للقطاعات البحرية العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تناقش إنشاء تجمع بحري وطني للقطاعات البحرية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).