منخفض جوي .. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة في العراق

2021/11/17 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن تطورات حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة.وقال عطية في منشور له على الفيس تابعته (بغداد اليوم) ان "منخفضا جويا قطع في الطبقات العليا في موقع مثالي قادم من اوربا سيجلب لنا الامطار في كافة المدن والثلوج كذلك على مرتفعات كوردستان، وبعدها ستحل علينا ضيفاً البرودة الشتوية".

وأضاف ان "هذا المنخفض يتحد مع منخفض السودان الحراري السطحي ليكونان حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتبارا من ساعات نهار ومساء يوم الجمعة وتنتهي مع ساعات نهار يوم الاثنين".

وبين "نود ان نوضح ان اي توقعات حالية بمناطق الغزارة ربما لا تكون دقيقة لان منخفضات القطع لايمكن التهكن بتاثيرها ومواقع الغزارة الا حين اقترابها، رغم ان عدد من المؤشرات الاولية حسب نماذج الطقس تتوقع ان مدن شمال البلاد هي الاعلى كمية حتى الان".

وأضاف "اما طقس يوم الخميس يشير الى استمرار السحب بالتواجد في اجواء كافة المدن ، وتزداد يوم الجمعة التي يصحبها تقلبات بالرياح السطحية ثم تحولها الى جنوبية شرقية لاحقا".

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