وزير الزراعة :ديالى خرجت من الخطة الزراعية بنسبة 90 بالمئة بسبب قلة المياه

2021/11/17 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ان ديالى خرجت من الخطة الزراعية بنسبة 90 بالمئة بسبب قلة المياه.وقال الوزير في تصريح متلفز:"ان مخاوف وزارة الموارد المائية من عدم سقوط الامطار خفض الخطة الزراعية الى النصف ,مضيفا ان العراق يواجه تحديات خطيرة في القطاع الزراعي ".وتابع :" ان 60 % من مزارعي نينوى هاجروا الى المدن ,مضيفا ان ديالى خرجت من الخطة الزراعية بنسبة 90 بالمئة " .واكد , وجوب تفعيل الجانب الاقتصادي في مفاوضات المياه مع تركيا وايران ".واضاف:" ان ارتفاع اسعار الاعلاف انعكس على المنتوج المحلي واصبح لا ينافس المستورد "./انتهى2

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