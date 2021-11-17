ليبيا.. رئيس مجلس النواب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

2021/11/17 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل.وقال صالح في كلمة له: "أعلن ترشيح نفسي لرئاسة الدولة"، مضيفا "أصبحت الفرصة سانحة بعد أن أصدر مجلس النواب القوانين اللازمة للانتخابات".وأضاف: "ولضمان وحدة الوطن وتجنبا لتفتيته، أصبح الطريق واضحا لتعبر البلاد أزماتها الراهنة إلى الاستقرار بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن "الانتخابات هي المخرج الوحيد لعدم التدخل الأجنبي".وشدد صالح على احترامه للإعلان الدستوري بوصفه "الوثيقة التي تحكم البلاد حاليا"، مشيرا إلى سعيه لإقامة "نظام ديمقراطي والحفاظ على الطابع المدني للدولة"، و حرصه على "توحيد مؤسسات الدولة".

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