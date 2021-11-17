ماجدة التميمي تنفي تصريحات منسوبة إليها عن سوريا

2021/11/17 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت النائبة السابقة ماجدة التميمي، الأربعاء، تصريحاً نسبت إليها، بشأن "دعم وتمويل سوريا".

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وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2021)، إنه "وفي ظل الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز تنشط حملات التلفيق والإشاعات والأخبار الكاذبة من قبل الذين لا يرجون لهذا البلد وأهله الطيبين الخير، إذ قاموا بتلفيق تصريح نسب إلى التميمي، مفاده أن ’الحكومة العراقية كانت ولاتزال تمول الثورة السورية من أموال الشعب العراقي المحروم من وارداته المهدورة والمنهوبة، وكان ذلك خلال السنوات الثماني الماضية ولا يزال يصرف مبلغ 220 مليار دولار دعما للحكومة السورية خلال الثلاث سنوات الماضية’".

وأضاف، "علما أن هذا التصريح الملفق سبق وأن تم نفيه من قبلنا قبل سنتين ويعاد نشره بين فترة وأخرى من قبل المضللين لتشويش الرأي العام".

وتابع، "ويؤكد المكتب الاعلامي للتميمي، عدم مصداقية الأخبار التي تنشر عبر المواقع والصفحات الوهمية"، داعياً إلى "اعتماد الأخبار والمعلومات الدقيقة من المواقع الرسمية للتميمي حصراً، ونحن مسؤولون عن مواقعنا الرسمية فقط، وأن أي تصريح غير منشور عبر مواقعنا الرسمية نحن غير مسؤولين عنه".

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