2021/11/17 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شددت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز عبر “إنستجرام” على أن أفراد عائلتها ومنهم والدتها “يجب أن يكونوا جميعاً في السجن”.وقالت إنهم يستحقون السجن بسبب “ما فعلوه” بها خلال مرحلة الوصاية التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريتني سبيرز: أمي تستحق السجن المركز الخبري الوطني.

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