الاستخبارات تعتقل مطلوباً بتهمة 'الإرهاب' وسط بغداد

2021/11/17 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان مقتضب، إنه "تم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب ضمن قاطع الكرادة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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