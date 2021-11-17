الخارجية تؤكد عودة اول وجبة من مهاجري بيلاروسيا الى العراق

2021/11/17 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية، الأربعاء، ان من المقرر عودة اول وجبة من المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا طوعا، فيما اكد مصدر لـ NRT ان الرحلة ستضم 180 مهاجرا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم (17 تشرين الثاني 2021)، انه "سنشهد يوم غد وصول المواطنين العراقيين العائدين طوعا من مطار منسك ضمن رحلة الاجلاء الخاصة بالمهاجرين".

من جهته اكد رئيس مؤسسة القمة المختصة بقضايا المهاجرين اري جلال في تصريح خاص لـ NRT عربية، ان "من المقرر وصول اول وجبة من المهاجرين القادمين من بيلاروسيا الى العراق وعددهم 180 شخصا".

واضاف، ان "الطائرة ستهبط اولا في مطار اربيل ، ومن ثم تقلع الى مطار بغداد لنقل المهاجرين القاطنين في وسط وجنوبي العراق".

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