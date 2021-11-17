التربية تحيل مدير مدرسة إلى التحقيق بسبب اعتداء ’وحشي’على مشرف

2021/11/17 | 23:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه مدير تربية بغداد/ الكرخ الثانية قيس الكلابي، الأربعاء، بسحب يد مدير مدرسة وإحالته إلى التحقيق جراء اعتدائه على مشرف اختصاصي.وقالت وزارة التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “زار المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي، وبرفقة عدد من التربويين اليوم، منزل المشرف الاختصاصي باسم الغريري، للاطمئنان …

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