ماذا وعد البارزاني الحكيم خلال زيارته للإقليم ؟

2021/11/17 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلكشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، كواليس زيارة رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم إلى إقليم كردستان ولقاءه بالقيادات الكردية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم التقى خلال زيارته الى كردستان برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم".

وأضاف ان "الحكيم اتفق مع الكرد على ضرورة عدم دخول الكرد بتحالف مع طرف سياسي شيعي على حساب طرف آخر، وأن يكون عاملا في تهدئة الصراع الحالي"، مشيرا الى ان "مسعود بارزاني أكد للحكيم بأن الديمقراطي الكردستاني لن يدخل منفردا مع طرف شيعي معين، وأن التوافق هو الحل، ولكن بما لايخرج عن الإطار القانوني والدستوري".

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