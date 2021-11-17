الجيش العراقي يحبط تعرضاً لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/11/17 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

احبطت قوات الجيش، اليوم الاربعاء، تعرضا إرهابيا في منطقة النقشبندية في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر امني تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوضع تحت السيطرة الامنية وعملية تمشيط تجري لتعقب الارهابيين".

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