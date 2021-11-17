اشراقة كانون: لن نصوت للحكومة الجديدة الا بشروط

2021/11/17 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأعلن النائب عن إشراقة كانون باسم الغرابي، اليوم الأربعاء، ان الحزب لن يدخل في اي تفاهم او تحالف يدمج او يلغي اسم الحزب.

وقال الغرابي في حديث لـ(بغداد اليوم) "لن نذهب بتحالف مع اي كتلة او حزب اشتركت في الوضع العراقي السيء وكان سبب في ذلك".

وأوضح "لايعني عدم التحالف اننا لن نصوت في مجلس النواب على القوانين والمشاريع التي فيها مصلحة عامة وخدمة للمواطنين".وأضاف "إننا لن نصوت للحكومة الجديدة الا بشروط اهمها ان تكون ضمن التوجهات الوطنية ويتمتع اعضائها بالكفاءة وان لايكون رئيسها واعضائها من السابقين".

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