انخفاض سعر النفط الى دون 80 دولارا للبرميل الواحد

2021/11/17 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انخفضت اسعار النفط العالمية مساء اليوم 3 % لما دون 80 دولارا للبرميل الواحد.وبلغ سعر برميل برنت أقل من 80 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول الماضي.وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط برنت لشهر كانون الثاني بنسبة 3.08 %، ليبلغ 79.9 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.32 %، ليبلغ سعر البرميل 77.09 دولارا.وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا منذ تشرين الأول 2021، ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولارا، للمرة الأولى منذ 10 تشرين الأول 2018.كما تجاوز سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط ، مستوى 79 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2014./انتهى3

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