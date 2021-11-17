الصيهود : استخدام سفارة واشنطن لمنظومة الدفاع الجوي /سيروم/ اهانة وانتهاك للسيادة الوطنية العراقية

2021/11/17 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/راى النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات البرلمانية محمد سعدون الصيهود ان استخدام سفارة واشنطن لمنظومة الدفاع الجوي /سيروم/ اهانة وانتهاك للسيادة الوطنية العراقية.وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : استخدام منظومة السيروم للدفاع الجوي الجديدة من قبل سفارة /واشنطن/ في بغداد هو اهانة للسيادة الوطنية العراقية وهي سفارة لا ينطبق عليها مفهوم الدبلوماسية لان في العادة فان مهمة السفارات هي دبلوماسية و لا يمكن لاي سفارة استخدام هكذا منظومات خطيرة ومهينة للسيادة وان لا تقوم بهكذا اعمال وتصرفات مخترقة للقوانين والنواثيق الدولية وبالتالي ان ما يحدث من خروقات هو نتاج لضعف الحكومة التي شكلتها بعض القوى السياسية خصوصا وان هذا الخرق ليس الاول او بالجديد لان هناك خروقات سابقة ".واكد ان : هذه الحكومة اصبحت معروفة بتوجهاتها ويفترض بالكتل السياسية ورؤسائها ان لا يفكروا بعودة هذه الحكومة كونها لم ولن تستطيع الدفاع عن العراق لا سابقا ولا مستقبلا ، لذا لا يمكن لهذه الحكومة العودة من جديد وهذا الكلام موجه الى المطالبين بالولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي وعليه ان على رؤساء الكتل السياسية ان يفكروا بتشكيل حكومة تاخذ على عاتقها اعادة السيادة الوطنية العراقية فضلا عن توفير الخدمات الاخرى ويكفي ان الكتل السياسية ومنذ عام ٢٠٠٥ ولحد الان ما زالت تفكر بمصالحها الحزبية ولا تفكر بمصالح الشعب والبلد وبالتالي الاقتتال على المناصب والوزارات والمنافع والخلاف على هذه الوزارة وتلك وهي خلافات ليس من اجل مصلحة البلد وانما من اجل مصالحها الضيقة والخاصة ".واضاف ان : العراق اليوم يمر بازمات وتحديات خطيرة جدا ولذلك يجب تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات تستطيع ان ترتقي بالبلد الى مستوى افضل في جميع المجالات واولها تحقيق السيادة الوطنية العراقية الكاملة على اعتبار ان ما يحصل من انتهاكات صارخة بحق العراق من قبل سفارة واشنطن لا يحصل او يخرج من اي سفارة اخرى وهذه رسالة اخرى لرؤساء الكتل السياسية وهم مقبلون على تشكيل حكومة والتي يجب ان تكون حكومة بحجم العراق وشعبه للعبور بالبلد الى بر الامان "./انتهى س

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